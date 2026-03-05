Quando lo sci alpino oggi in tv | orario seconda prova discesa Val di Fassa startlist streaming

Oggi in tv si tiene la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di sci alpino a Val di Fassa. L’evento prevede l’ultima sessione di allenamento prima della gara ufficiale. La startlist è stata resa pubblica e lo streaming sarà disponibile per gli spettatori che vogliono seguire l’appuntamento in diretta. La competizione si svolge sulle piste della Val di Fassa.

È il momento dell’ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa. Le atlete sfruttano la possibilità per completare lo studio delle traiettorie e perfezionare il lavoro sui materiali. La partenza del training è prevista alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 Nadia Delago, quinta con 70 centesimi di distacco, è stata la migliore delle azzurre davanti a Laura Pirovano, sesta a 84 centesimi. Ha scelto di adottare una condotta decisamente più prudente Sofia Goggia che, dopo i primi settori, ha rallentato l’andatura chiudendo in diciannovesima posizione con quasi un secondo e mezzo di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

