Due vicende che stanno scuotendo l’Italia riguardano un agente che ha sparato e ucciso un uomo disarmato e la morte di un bambino a causa di un trapianto di cuore fallito. In apparenza sono episodi distinti, ma entrambi hanno come protagonisti situazioni di forte tensione e di crisi. Le storie si intrecciano nel racconto di eventi drammatici che coinvolgono cittadini e istituzioni.

In apparenza sono fatti che non hanno nulla da spartire, ma in realtà c’è un filo rosso che collega il caso dell’agente che ha sparato a un uomo disarmato, uccidendolo, e la tragica storia di Domenico, il bambino morto per il fallito trapianto di cuore. Ovviamente le vicende sono lontane in tutti i sensi: nella prima c’è un poliziotto accusato di omicidio volontario e forse di un’altra serie di reati che potrebbero emergere dalle indagini; nella seconda ci sono dei medici accusati di omicidio colposo. Tuttavia, sia Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, che i sanitari del Monaldi di Napoli sono persone che oltre ad avere tolto la vita a due esseri umani, un uomo di 28 anni e un piccolo di due, hanno provato a nascondere le loro responsabilità, nella speranza di farla franca. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quando divisa e camice tradiscono il popolo: due casi che stanno scuotendo l’Italia

Leggi anche: Italia divisa in due. MeteoGiuliacci: cosa succede nel weekend

Manovra: Gasparri, 'misure concrete per ridurre prelievo fiscale, per imprese e popolo in divisa'Roma, 21 dic (Adnkronos) - “Grazie a Forza Italia nella legge di stabilità ci sono concrete misure per ridurre il prelievo fiscale per i ceti medi,...

Aggiornamenti e notizie su Quando divisa e camice tradiscono il....

Argomenti discussi: Catania, bodycam sui camici e le divise a tutela di operatori e pazienti; Le 16 migliori camicie jeans del momento, belle e furbe proprio come piacciono a noi.

Quando divisa e camice tradiscono il popolo: due casi che stanno scuotendo l’ItaliaDalla sparatoria dell’agente Cinturrino al trapianto fallito del piccolo Domenico: due vicende diverse ma unite da un filo rosso che colpisce la fiducia degli italiani nelle istituzioni. Polizia e san ... panorama.it