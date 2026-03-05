Qualiano via Pergolesi | iniziati i lavori per riparare i danni della fibra ottica ma solo metà strada è stata sistemata

A Qualiano, in via Pergolesi, sono iniziati i lavori per riparare i danni causati dalla fibra ottica. Finora, gli interventi hanno interessato solo circa metà della strada, lasciando ancora alcune zone con buche e dislivelli evidenti. Le operazioni di riparazione sono in corso e si concentrano sulle parti più danneggiate della carreggiata. I lavori proseguiranno per completare l’intervento.

Iniziati i lavori per riparare i danni della fibra ottica, ma gli interventi hanno interessato finora solo metà strada, lasciando ancora tratti con buche e dislivelli. Sono iniziati i lavori lungo via Pergolesi a Qualiano per riparare i danni provocati dalla posa e dal passaggio della fibra ottica.