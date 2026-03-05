Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, i dati di streaming rivelano quali canzoni stanno attirando più ascolti online. Tra le tracce più ascoltate ci sono quelle interpretate dal vincitore Sal Da Vinci, così come le canzoni di Fedez e Arisa. Le piattaforme digitali continuano a registrare il successo delle canzoni del festival, che mantengono alta la loro popolarità anche dopo la fine dell'evento.

Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Romina Carrisi si racconta a Verissimo: «Con il padre di Axel è finita. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio» Dal vincitore Sal Da Vinci a Fedez e Arisa: i dati streaming mostrano quali canzoni di Festival di Sanremo 2026 stanno davvero conquistando il pubblico Il Festival di Sanremo 2026 è finito, ma la gara continua sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Qual è la canzone di Sanremo 2026 più ascoltata?

Qual è la canzone di Sanremo 2026 più ascoltata su Spotify?Dopo la finale di sabato della 76ª edizione del Festival di Sanremo, cala il sipario sul palco dell'Ariston e si inizia a delineare ciò che rimarrà...

Le 10 Canzoni più belle di Sanremo 2026

Sanremo 2026, quali sono le canzoni più ascoltateÈ trascorsa quasi una settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2026, che si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo, con la sua Per sempre sì, ha infatti conquistato ... novella2000.it

