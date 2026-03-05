pusher ucciso dal poliziotto a rogoredo trasferito il capo del commissariato

A Rogoredo un pusher è stato ucciso da un poliziotto durante un intervento. Nel frattempo, il capo del commissariato è stato trasferito. Carmelo Cinturrino, 42 anni, attualmente in carcere per l’omicidio di un uomo avvenuto a gennaio, si dichiara sereno e pronto a confutare le accuse con l’aiuto dei suoi avvocati. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità locali.

di Anna Giorgi MILANO Carmelo Cinturrino, il 42enne in carcere per aver ucciso, lo scorso 26 gennaio Abderrahim Mansouri, tramite i suoi due nuovi difensori, gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, si dice "sereno" e "in grado di confutare l’ipotesi dell’omicidio". "Respinge ogni accusa – dicono i suoi avvocati –, per prima quella di omicidio volontario perché i racconti su di lui e sulle sue operazioni antidroga sono fango per screditarlo". Racconti che sarebbero frutto di "atteggiamenti vendicativi – dicono – certamente connessi all’attività di repressione dell’odioso fenomeno criminale dello spaccio di stupefacenti". Ieri il poliziotto ha incontrato i legali, a San Vittore, proprio per mettere punto la strategia processuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

