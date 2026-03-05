La città, seconda per arrivi turistici in Umbria dopo Perugia e Assisi, presenta un punto di accoglienza che si trova in condizioni di abbandono e degrado. La struttura, di rilievo per il settore turistico locale, appare trascurata e poco curata, riflettendo un volto meno curato rispetto ad altre zone della regione. La situazione mette in evidenza uno spazio importante per l’accoglienza che versa in condizioni di precarietà.

La città si fa vanto di essere la terza dell’Umbria per arrivi turistici dopo Perugia ed Assisi, ma a differenza delle altre ha il proprio punto principale di accoglienza turistica abbandonato nel degrado. E’ uno spettacolo deprimente e scoraggiante quello che accoglie i numerosi visitatori che arrivano in piazza della Pace sia in pullman che in treno. La struttura che fino al maggio scorso era gestita dalla società Italiana Ristoro della famiglia Palmieri che aveva investito su piazza della Pace 250mila euro, si trova infatti in una condizione di totale e imbarazzante decadimento. Il bar da cui i Palmieri avevano ovviamente portato via tutti gli arredi (per un valore di decine di migliaia di euro di valore) è rimasto chiuso da allora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto di accoglienza nel degrado. La città mostra il suo volto peggiore

Triste lutto per Alessandra Celentano: il suo sfogo straziante mostra un altro volto della maestra di AmiciLutto per Alessandra Celentano: la maestra di Amici si mostra in una veste inedita con uno sfogo toccante che ha emozionato il web.

L’Anpi mostra il suo volto violento: il presidente dei Radicali Hallissey aggredito alla Federico II (video)Hallisey, con un gruppo di attivisti pro Kiev, ha tentato di porre alcune domande al termine di un convegno filorusso: una contestazione civile, che...

Contenuti utili per approfondire Punto di accoglienza nel degrado La....

Temi più discussi: Punto di accoglienza nel degrado. La città mostra il suo volto peggiore; Grave marginalità. Presentati l'accordo di collaborazione tra Comune, Fondazione Diakonia, Fondazione Opera Bonomelli per il rafforzamento della rete cittadina e la convenzione con Fondazione Diakonia per il Galgario | Sportello Telematico; Recco - Casa della Comunità; A Montesilvano il modello pubblico dell’accoglienza funziona: integrazione e autonomia per 62 migranti.

Welcome Center. Apre un nuovo punto di accoglienzaIl Comune di Vinci ha inaugurato il nuovo Welcome Center con una cerimonia nella sede rinnovata di piazza della Libertà, all’angolo con via Roma. A tagliare il nastro è stato il sindaco Daniele Vanni, ... lanazione.it

Operatrice di un centro di accoglienza perseguitata da un ex ospite. L'appello: «Denunciate»Ha circa 30 anni e dal 2021 lavora nel sociale, come operatrice di uno sportello di una comunità di accoglienza per migranti, in provincia di ... msn.com

Real Time. . PUNTO DI RACCOLTA PER COMMENTARE LA COPPIA FEDERICO E LINDA La dichiarazione davanti agli esperti che ci ha lasciato senza parole #MatrimonioAPrimaVista #RealTime - facebook.com facebook

Ravenna capitale del mare, Berardinelli 'candidatura è punto di partenza'. Il Comune di Ancona era in corsa con un dossier composto da 150 iniziative #ANSA x.com