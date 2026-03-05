Negli ultimi tempi si sono registrate puntate anomale sui mercati legati all’attacco all’Iran, con guadagni considerevoli per alcuni investitori. Si parla di scommettitori misteriosi coinvolti in operazioni che hanno attirato l’attenzione di analisti e media, mentre le transazioni sospette continuano a suscitare curiosità. La situazione ha portato alla ribalta il fenomeno di chi si muove con strategie poco chiare nel settore finanziario.

«La guerra è un’economia, chi dice il contrario o è stupido oppure ci mangia sopra». Questa è una delle frasi più famose contenute nel film “War dogs” di Todd Phillips, sul traffico di armi dagli Usa all’estero nei primi anni 2000. Parole che risultano veritiere se si pensa all’ultima inchiesta del Financial times, che ha verificato come dodici account anonimi abbiano scommesso sull’attacco all’Iran entro sabato mattina su Polymarket, riuscendo a guadagnare 33omila dollari in totale a fronte di puntate che arrivavano a poco meno di 67mila dollari. Il giornale londinese ha ricostruito i fatti partendo dai flussi di giocate prima degli attacchi congiunti di Israele e Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Puntate anomale sull’attacco all’Iran e guadagni stratosferici: è caccia ai misteriosi scommettitori

Portaerei, caccia e missili: il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l'attaccoGli Stati Uniti hanno sostanzialmente completato il loro schieramento di forze in Medio Oriente, lasciando supporre, insieme ad altri indicatori, che...

Attacco ai treni, il timer non scatta: la caccia ai sabotatori delle Olimpiadi parte dall’ordigno inesplosoBologna, 9 febbraio 2026 – "Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Aggiornamenti e notizie su Puntate anomale.

Discussioni sull' argomento Le scommesse in Borsa sull'attacco all'Iran (da account anonimi): chi sapeva e ci ha guadagnato; GLI ATTACCHI IN IRAN, LA CATTURA DI MADURO E QUELLE SCOMMESSE ANOMALE SU POLYMARKET; La guerra all’Iran arricchisce gli scommettitori via blockchain.

Le scommesse in Borsa sull’attacco all’Iran (da account anonimi): chi sapeva e ci ha guadagnatoDodici account anonimi hanno scommesso su Polymarket poche ore prima dei raid, incassando 330 mila dollari. L’inchiesta del «Financial Times» solleva dubbi su possibili informazioni privilegiate ... corriere.it

Anni fa ho registrato 10 interventi per altrettante puntate de "La banda dei fuoriclasse", trasmissione su RAI SCUOLA dedicata ai più giovani, piena zeppa di approfondimenti culturali: il mio compito era parlare della fisica della giocoleria. Potete trovare negli ar - facebook.com facebook