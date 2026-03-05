Pugni calci e coltellate a un 20enne di Chiavenna | arrestati quattro minorenni

Quattro minorenni sono stati arrestati questa mattina all'alba a Milano con l’accusa di tentato omicidio. Poco più di un mese fa, nella sera del 1° febbraio, avevano aggredito un ragazzo di 20 anni a Chiavenna, usando calci, pugni e coltellate, e lo avevano ridotto in fin di vita. Le autorità hanno eseguito gli arresti dopo un'indagine che ha portato alla loro identificazione.

I quattro giovanissimi, come ricostruisce la collega Marianna Gulli su MilanoToday sono due italiani di 17 anni e due 16enni dello Sri Lanka, tre dei quali già noti alle forze dell'ordine per reati di rapina e lesioni. I quattro ragazzini si trovavano presso il McDonald's di Porta Romana dove hanno incontrato le vittime, due 20enni di Chiavenna arrivati a Milano per passare la serata che avevano conoscenti in comune. Ciò che ha scaturito l'aggressione sarebbe stata una frase, pronunciata da uno dei due 20enni, “Portarsi con sé le armi a Milano è da pu***na”, e riferita all'affermazione di un ragazzino che si era vantato di possedere un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

