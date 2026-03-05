Mercoledì si svolgerà un open day dermatologico dedicato alla psoriasi, durante il quale saranno offerte visite, consulenze e servizi clinico-diagnostici gratuiti. L’evento prevede anche colloqui informativi rivolti ai partecipanti, che potranno accedere a diverse prestazioni senza costi. La giornata si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza della condizione e ricevere assistenza medica senza impegno.

Una giornata di visite, colloqui, informazioni, consulenze e servizi clinico-diagnostici gratuiti per la psoriasi. È quanto avverrà nell’Azienda ospedaliero universitaria pisana l’11 marzo, dopo l’adesione all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con Sidemast, durante la quale in oltre 90 presidi saranno offerti alla popolazione visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi. Nel dettaglio di Pisa si prevedono visite, colloqui e consulenze specialistiche per le persone con psoriasi (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) all’ospedale Santa Chiara, Edificio 11, II piano, ambulatorio nr. 5. È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: info. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Psoriasi, visite e consulenze gratuite . Mercoledì open day dermatologico

Open Day sulla psoriasi, in Romagna consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna...

Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni...

Contenuti utili per approfondire Psoriasi visite e consulenze gratuite....

Temi più discussi: Psoriasi, Open Day al San Camillo con visite e consulenze gratuite; Psoriasi: visite, colloqui e consulenze specialistiche gratuite all'ospedale Santa Chiara; Psoriasi, l’11 marzo visite e consulenze gratis: come partecipare all’open day in Romagna; Psoriasi, all’Ospedale di Trieste visite e consulenze gratuite per l’(H) Open Day dell’11 marzo.

Psoriasi, visite dermatologiche gratuite in molte regioni italianeL’11 marzo in diversi ospedali saranno offerte visite e consulenze dermatologiche gratuite dedicate alla psoriasi. L’iniziativa fa parte dell’(H)Open Day promosso da Fondazione Onda e coinvolge decine ... vanityfair.it

Ausl Romagna: (H) Open Day sulla psoriasi, l’11 marzo consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna aderisce all’(H) ... chiamamicitta.it

Psoriasi, l'11 marzo visite dermatologiche gratuite all’ospedale Santa Croce - facebook.com facebook

(H)Open Day #Psoriasi della @FondazioneOnda : consulenze dermatologiche gratuite all’Aou Senese NEWS: ao-siena.toscana.it/2026/03/04/hop… x.com