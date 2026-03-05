Provinciale 12 chiusa da vent’anni la Cia Due Mari | L’economia agricola non può più aspettare

La strada provinciale 12, chiusa da vent’anni e considerata un’arteria chiave tra Castellaneta e Palagianello, torna al centro delle richieste di intervento da parte della CIA Agricoltori Italiani Due Mari Taranto Brindisi. La rete stradale è rimasta inaccessibile al traffico, tranne che per i proprietari delle proprietà confinanti, creando difficoltà per le attività agricole locali. La richiesta di riapertura si fa più forte in un momento di crescente necessità per il settore.

Tarantini Time Quotidiano La CIA Agricoltori Italiani Due Mari Taranto Brindisi torna a sollecitare interventi sulla strada provinciale 12, arteria ritenuta fondamentale per il territorio tra Castellaneta e Palagianello ma da anni chiusa al traffico, salvo che per i frontisti. Con una nota ufficiale del 2 marzo 2026 l’associazione agricola ha scritto ai vertici della Provincia di Taranto, al presidente Gianfranco Palmisano, al vicepresidente Vito Parisi e al responsabile del settore viabilità Raffaele Marinotti, coinvolgendo per conoscenza anche i rappresentanti istituzionali del Comune di Castellaneta. Secondo l’associazione sono trascorsi oltre vent’anni dalla prima ordinanza di chiusura dell’arteria e quasi nove dall’ultima, senza che il problema sia stato affrontato in maniera risolutiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Provinciale 12 chiusa da vent’anni, la Cia Due Mari: “L’economia agricola non può più aspettare” Leggi anche: 20 anni di silenzio sulla provinciale 12, l’economia agricola non può attendere per Cia Area Due Mari Due Mari, sempre più caos: “I ritardi nel completamento? Così penalizziamo l’economia”Grosseto, 14 febbraio 2026 – La notizia dello slittamento al 2027 del completamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto,...