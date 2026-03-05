Prova a disfarsi di 30 grammi di marijuana ma il lancio non sfugge ai carabinieri

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Giarre per aver tentato di disfarsi di 30 grammi di marijuana. Durante un intervento nel centro cittadino, i militari hanno notato il suo comportamento sospetto e, al momento del controllo, hanno rinvenuto la droga. Nonostante l’intento di nascondere la sostanza, il suo tentativo non è passato inosservato.

I carabinieri del reparto radiomobile di Giarre hanno denunciato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" un 20enne del posto. I carabinieri si sono presentati presso l'abitazione di via Teatro di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Intorno alla mezzanotte, nel momento in cui stavano salendo le scale del condominio per raggiungere l'appartamento di interesse, hanno notato un giovane il quale scendendo le scale, alla vista dei militari, ha lanciato per le scale una busta trasparente. Tale gesto, seppur veloce, non è sfuggito ai carabinieri i quali hanno intuito, chiaramente, che l'intento del giovane fosse quello di disfarsi in tutta fretta di qualcosa di provenienza illecita.