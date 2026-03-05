Prossimo turno Serie A 2025 2026 | tutte le partite e dove vederle

La 28ª giornata della Serie A 20252026 si svolgerà dal 6 al 9 marzo e vedrà in campo le squadre del massimo campionato italiano. Le partite sono programmate in diversi orari e saranno trasmesse su vari canali televisivi e piattaforme online. La giornata prevede incontri tra le squadre della classifica e alcuni scontri diretti tra le formazioni più competitive.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato. Non si fa ma non si può pagare tutta la vita» Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa» Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Italia, Gattuso... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026: tutte le partite e dove vederle Bergs-Sinner: gli highlights | ATP 1000 Parigi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prossimo turno. Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A, Giudice Sportivo: sette giocatori saltano il prossimo turno; Giudice Sportivo: stop per Locatelli e Bastoni. Ecco tutti gli squalificati; Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate. Squalificati e diffidati 28^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completoSqualificati e diffidati 28^ giornata Serie A 2025/2026 - Dopo le sorprese della 27^ giornata occhio al prossimo 28° turno ... fantamaster.it Serie A 2025/2026, gli squalificati per la 28ª giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 è iniziata e con lei anche il nostro amato Fantacalcio. Vediamo insieme quali sono i calciatori che salteranno la ventottesima giornata di campionato a causa della ... fantacalcio.it #Berrettini, esordio vincente a Indian Wells: chi sfida al prossimo turno. Fuori Bellucci x.com I segnali relativi al recupero ed il ritorno in campo nel prossimo turno di Scott McTominay non sono confortanti - facebook.com facebook