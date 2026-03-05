Pronto intervento di Amg | di nuovo in funzione il semaforo all' incrocio fra via Libertà e il Politeama

Il pronto intervento di Amg ha ripristinato il funzionamento del semaforo all’incrocio tra via Libertà, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. La segnaletica luminosa, che era stata temporaneamente interrotta, è tornata operativa. La riparazione è stata completata e il semaforo ora regola nuovamente il traffico all’intersezione.

È stata ripristinata l’alimentazione dell'impianto e sono stati sostituiti alcuni dispositivi elettronici, che ne comandano le funzionalità. È nuovamente in funzione il semaforo che regola l’incrocio fra via Libertà, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. Gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche hanno terminato da poco un lungo intervento di ripristino. Il semaforo è rimasto inattivo a partire da martedì pomeriggio (3 marzo) a causa del danno provocato da alcuni lavori in corso nella zona: sono stati tranciati i cavi di alimentazione. Martedì stesso gli operatori di Amg Energia hanno eseguito un intervento tampone che ha consentito di porre il semaforo in “lampeggiante statico” e mercoledì hanno avviato l’intervento di ripristino che si è concluso oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

