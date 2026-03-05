Pronostico Wrexham-Chelsea | l’Fa Cup è da prendere

Domani si svolge la partita tra Wrexham e Chelsea, valida per gli ottavi di finale della FA Cup. Il Wrexham, squadra che si trova nelle zone alte della classifica nel suo campionato, affronterà il Chelsea, che punta alla qualificazione ai quarti di finale. La gara sarà trasmessa in diretta e le formazioni sono ancora da definire.

Contro i gallesi del Wrexham – una squadra che viaggia nelle zone importanti di classifica del proprio campionato – il Chelsea si prenderà la qualificazione ai quarti di finale di Fa Cup. Non ci possono essere dubbi su questo. E i motivi adesso ve li spieghiamo. I Blues stanno bene: sei risultati utili nelle ultime sette ma soprattutto, nel turno infrasettimanale di Premier League, una vittoria importantissima contro l'Aston Villa, in rimonta, che permette di rimanere agganciati alla zona Champions League per il prossimo anno. C'è da dire che probabilmente alla fine della stagione anche il quinto posto potrebbe essere utile per il proprio obiettivo, ma meglio chiudere al quarto se ci sono le possibilità senza dimenticare o lasciare indietro questa Fa Cup che regalerebbe un trofeo ambito.