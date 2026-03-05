Pronostico PSG-Monaco quarto atto | monegaschi a caccia di rivincita

Venerdì alle 20:45 si gioca il match tra PSG e Monaco, valido per la venticinquesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge allo stadio di Parigi e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per chi vuole seguire da vicino l'incontro tra le due squadre.

PSG-Monaco è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ancora PSG contro Monaco, per la terza volta in meno di un mese. Le due squadre francesi si sono appena sfidate negli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League ed il doppio confronto è stato molto più combattuto del previsto. Nel senso che i detentori della coppa dalle grandi orecchie si sono dovuti “sporcare le mani” per eliminare i loro connazionali: all’andata, nel Principato, la corazzata di Luis Enrique l’ha spuntata 3-2 dopo essere finita sotto di due gol nei primi 20 minuti ma il match poteva finire diversamente senza l’espulsione di Golovin ad inizio ripresa che ha lasciato in dieci uomini la squadra di Sebastien Pocognoli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

