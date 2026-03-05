Pronostici di oggi 5 marzo | Premier League Coppa di Francia e Serie C

Oggi 5 marzo si concentrano i pronostici di calcio in tre competizioni: Premier League, Coppa di Francia e Serie C. Il programma è ridotto rispetto a giorni precedenti, ma comunque ricco di incontri da seguire. Sono previste partite di rilievo che attirano l’attenzione di appassionati e scommettitori, con analisi e pronostici che riguardano le sfide in calendario.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 5 marzo. Programma molto ristretto ma comunque interessante. Il Tottenham e Igor Tudor si giocano tanto nel derby contro il Crystal Palace, una partita che potrebbe essere molto tesa. In Serie C c'è lo scontro al vertice tra Benevento e Catania, da non perdere per gli appassionati.