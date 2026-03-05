Programma discesa Val di Fassa 2026 | orari dirette tv streaming e pettorali azzurri

La discesa libera nella Val di Fassa del 2026 è uno degli eventi più attesi della stagione di sci alpino 2025-2026. La gara si svolge con orari definiti, trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. I pettorali degli azzurri sono stati assegnati, e l’evento si preannuncia come una delle competizioni più rilevanti del circuito.

La sfida di discesa libera nella Val di Fassa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del circuito di sci alpino 2025-2026, grazie alla sua importanza nel determinare la classifica di specialità in vista delle fasi finali. L’evento si svolge in una cornice naturale suggestiva, offrendo uno spettacolo mozzafiato e un banco di prova fondamentale per le atlete che aspirano alla vittoria di questa disciplina. La competizione si presenta come un momento decisivo, che può sconvolgere gli equilibri già delineati dai risultati stagionali. Il 6 marzo, a partire dalle ore 11.30, la pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino accoglie la prima delle due discese libere programmate in questa tappa, recuperando un evento precedentemente cancellato a Crans Montana, prima dell’inizio dei Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Programma discesa Val di Fassa 2026: orari, dirette tv, streaming e pettorali azzurri Programma discesa Val di Fassa 2026: orari, pettorali azzurre, diretta TV e streamingIl mondo dello sci alpino si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo, che si svolgerà nella suggestiva cornice della Val di Fassa. Startlist discesa Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeDopo due giornate riservate alle prove, si comincia finalmente a fare sul serio venerdì 6 marzo dalle ore 11. Altri aggiornamenti su Programma discesa Val di Fassa 2026.... Temi più discussi: Delago 5/a e Pirovano 6/a nella 1/a prova della discesa in Val di Fassa, Stuhec miglior tempo con salto porta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; Presentata la Coppa del Mondo in Val di Fassa: dal 6 all’8 marzo due discese e un superG; Val di Fassa, torna la Coppa del mondo dal 6 all'8 marzo 2026. Startlist discesa Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeDopo due giornate riservate alle prove, si comincia finalmente a fare sul serio venerdì 6 marzo dalle ore 11.30 con la prima delle due discese libere in ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it Val di Fassa Ski World Cup - facebook.com facebook Abstract work by Marc cuypers 50x50 (2024). Val di Fassa x.com