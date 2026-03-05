Prof e studenti del Corelli bloccati in Sri Lanka

Sette persone, tra insegnanti e studenti, sono attualmente bloccate nello Sri Lanka a causa della situazione in Iran. La loro permanenza nel paese ha generato momenti di attesa e preoccupazione, mentre cercano di trovare una soluzione per tornare a casa. La vicenda coinvolge il gruppo proveniente da un liceo italiano e si svolge in un contesto di incertezza legato alle condizioni attuali nella regione.

Momenti di attesa e preoccupazione per sette tra docenti e studenti bloccati nello Sri Lanka a causa della situazione in Iran. Si tratta di quattro docenti e tre allievi del conservatorio "Corelli" di Messina che si trovano a Colombo, la capitale. Attendono di poter partire dopo che il loro volo di rientro e' stato annullato. Non sanno come tornare perche' i voli per Dubai sono bloccati a causa del conflitto in Iran. Si erano esibiti ieri sera in teatro nell'ambito di un progetto che vede insieme i conservatori di Sicilia e Sardegna e oggi sarebbero dovuti ripartire. Sperano di poter rientrare tutti insieme. "Aspettiamo che... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Poliziotti bloccati a Doha: tornavano in Italia dopo aver rimpatriato un cittadino nello Sri Lanka: “Chiusi in hotel, fuori è pericolosissimo”Bologna, 3 marzo 2026 – Due poliziotti in servizio alla Polaria dell’aeroporto Marconi di Bologna e un collega dello scalo di Parma sono bloccati da...

