Procura a vendere un immobile serve il notaio? Chi può essere nominato

Quando un proprietario decide di affidare a qualcun altro la vendita di un immobile, può utilizzare una procura. La procura permette di delegare formalmente l’incarico a un terzo, facilitando il processo di vendita senza la presenza fisica del proprietario. Per redigere questa procura, è necessario coinvolgere un notaio, che si occupa di autenticare l’atto. Chi può essere nominato come delegato? La legge non limita la scelta, purché abbia la capacità di agire.

La procura per vendere un immobile è uno degli strumenti più utilizzati quando il proprietario non può o non vuole occuparsi direttamente della vendita. Si tratta di un atto giuridico che attribuisce a un’altra persona, il procuratore, il potere di compiere, in nome e per conto del proprietario, tutte o alcune delle attività necessarie alla cessione dell’immobile. Nonostante il suo uso frequente, la procura a vendere genera spesso dubbi: chi può rilasciarla? Quali poteri può conferire? Lecito anche chiedersi quali rischi può comportare e se serve un atto notarile. Comprendere bene come funziona questo strumento è fondamentale per evitare errori, tutelare i propri interessi e garantire che la vendita si svolga in modo rapido e sicuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

