Processionaria a scuola nonostante intervento di debellazione | bambina in ospedale per allergia

Una bambina di una scuola dell'infanzia di Brindisi è finita in ospedale a causa di una reazione allergica avvenuta dopo aver avuto contatto con la processionaria. Nonostante siano stati effettuati interventi di debellazione, il pericolo si è manifestato comunque. La piccola ha richiesto cure mediche al Pronto Soccorso. La situazione si è verificata nonostante le misure di controllo adottate.

BRINDISI - Una bambina, alunna di una scuola dell'infanzia di Brindisi, è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso a causa di una reazione allergica sviluppata a contatto con la processionaria. È quanto accaduto poche ore fa, nella giornata di giovedì 5 marzo, nel plesso di viale Europa dell'istituto comprensivo Bozzano-Centro. Sfoghi allergici, anche se più leggeri, hanno riguardato anche altri bambini. Tutti i minori hanno dovuto lasciare anzitempo l'istituto per evitare che l'esito dell'accaduto fosse ancora più preoccupante. Ed effettivamente gli interventi sono stati realizzati. Non di sabato, quando la scuola era chiusa, ma di giovedì intorno alle ore 13. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

