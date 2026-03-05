Probabili formazioni Milan Inter | Chivu prepara la mossa a sorpresa?

Domenica 8 marzo alle ore 20:45 lo stadio San Siro ospiterà il Derby di Milano tra Milan e Inter. Le probabili formazioni sono al centro dell’attenzione, con Chivu che potrebbe sorprendere con una mossa inaspettata. La partita si giocherà in un clima di grande attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere il risultato.

Probabili formazioni Milan Inter. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 lo stadio San Siro ospiterà il Derby di Milano. La squadra di Cristian Chivu arriva alla stracittadina con l’obiettivo di continuare la propria marcia in campionato. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di allungare ulteriormente sui rossoneri, portandosi a +13 e mettendo una seria ipoteca sulla corsa allo scudetto. Dall’altra parte il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a reagire: i tre punti sarebbero fondamentali per accorciare il distacco e riaprire almeno in parte il discorso in vetta. Come arriva il Milan. Il divario in classifica tra le due squadre non dipende soltanto dalla solidità dell’Inter, ma anche da alcuni passaggi a vuoto dei rossoneri durante la stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

. @PavlovicS_31: “ #Derby Sarà una partita dura, che fa storia a sé: il tipo di sfide che mi piace” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pavlovic x.com

Pavlovic carica il Milan e avvisa l’Inter: “Non è favorita, lo scorso anno siamo arrivati ottavi in campionato però i derby li abbiamo spesso vinti”. Siete d’accordo con il difensore rossonero L’intervista completa a Strahinja Pavlovic è online su Gazzetta.it - facebook.com facebook