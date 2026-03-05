Primavera 1 Milan-Cremonese 0-2 | brutta sconfitta per i rossoneri | Live News

Alle ore 14.00 si è disputata la partita tra Milan Primavera e Cremonese, valida per la 28ª giornata di Primavera 1. La Cremonese ha vinto con un punteggio di 2-0, infliggendo ai rossoneri una sconfitta che li lascia con poco da festeggiare. La gara si è svolta allo stadio di Milano, con i giocatori impegnati in un match intenso e deciso dai gol segnati nel secondo tempo.

