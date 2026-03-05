Prigionieri sulla nave da crociera l’ansia sale tra i droni in azione

Nove persone, tra due coppie e alcune amiche, sono bloccate a Dubai da domenica a bordo della nave da crociera Msc Euribia. La situazione ha generato tensione tra i passeggeri, mentre droni sono stati inviati nella zona. La nave è ferma nel porto e nessuno dei coinvolti ha ancora lasciato la nave. La vicenda si svolge nel contesto di questa attesa prolungata.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Sono nove. Due coppie e alcune amiche che vivono in città: un gruppo affiatato di crocieristi, bloccato da domenica a Dubai, sulla Msc Euribia. Una vacanza interrotta dalle bombe iraniane dopo l'attacco israelo-americano al regime degli ayatollah. Con loro c'è un gruppone di 52 viaggiatori della Valtiberina. Italiani bloccati a Dubai, musicisti su MSC: "Surreale, ma qui sicuri" Un viaggio a lungo preparato dai nove aretini, tutti pensionati, con la passione per il viaggio e la scoperta, che ora rischia di trasformarsi in un incubo. Perché se a bordo della regina del mare, ogni passeggero ha garantito massimo comfort e tutti i servizi a disposizione, il martellamento di droni e missili sopra il cielo di Dubai, inquieta, atterrisce, fa paura.