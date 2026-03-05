Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a 0,457 euro per metro cubo. La quotazione si riferisce alla giornata del 5 marzo 2026 e rappresenta il valore attuale del gas nel mercato all’ingrosso. Questa cifra indica il costo corrente del gas nel sistema di scambio tra operatori del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 5 Marzo 2026, è pari a 0,457 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 48,39 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una notevole volatilità. Dopo un periodo di relativa stabilità tra 32 e 35 €MWh (0,299-0,327 €Smc) nella seconda metà di febbraio, si è registrato un forte incremento a partire dal 3 Marzo 2026, con un picco di 55,19 €MWh (0,516 €Smc) il 4 Marzo, seguito da una leggera correzione nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

