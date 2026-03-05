Previsioni meteo per Avellino – 5 marzo 2026

Il 5 marzo 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi. Durante tutto il giorno non sono previste precipitazioni e le condizioni del tempo dovrebbero rimanere stabili. La temperatura massima e minima non sono indicate, ma il cielo dovrebbe mantenersi limpido senza variazioni significative.

Ad Avellino, il 5 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2601m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest.

