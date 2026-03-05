Presunta intossicazione alla mensa scolastica di Sant' Arsenio | ulteriori analisi sull’arista di suino

Sono stati resi noti i primi risultati degli accertamenti su un’arista di suino servita alla mensa scolastica di Sant'Arsenio, dopo che alcuni bambini avevano manifestato malori nelle settimane scorse. Le analisi sono state condotte per verificare eventuali contaminazioni o problematiche legate alla carne. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori dettagli dalle autorità competenti.

Primi risultati a seguito degli accertamenti eseguiti presso la mensa scolastica di Sant’Arsenio, dove alcuni bambini avevano accusati malori nelle scorse settimane. Il Comune, infatti, ha reso noto che l’Asl Salerno ha effettuato ripetuti controlli, da cui non sono emerse irregolarità per le norme igieniche e la preparazione dei pasti. "Le analisi svolte, testate su 4 batteri, hanno dato esito negativo ad eccezione di uno sull’arista di suino. Su quest’ultimo aspetto, c’è bisogno dell’ulteriore esame tossicologico che viene effettuato fuori territorio e che sarà richiesto dallo stesso Istituto Zooprofilattico”. L’analisi verrà eseguita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al di fuori del territorio provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

