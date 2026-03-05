Prestigiosa convocazione per Sebastian Vico | giocherà gli Europei Over 40 con l' Italia

Sebastian Vico, giocatore dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, è stato convocato per rappresentare l’Italia agli Europei Over 40 di basket, che si svolgeranno in Grecia a giugno. La sua presenza nel team nazionale è ufficiale e il torneo vedrà la partecipazione di squadre di diversi paesi europei. Vico si prepara a indossare la maglia azzurra in questa competizione internazionale.

La squadra nazionale si radunerà per l'allenamento preparatorio a Ozzano lunedì 9 marzo, sotto la direzione di coach David Moss Sebastian Vico, portacolori dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, indosserà la casacca della Nazionale Italiana Over 40 in vista dei campionati europei di categoria, che si terranno in Grecia a giugno. Vico, italo-argentino, vanta una carriera consolidata con diverse esperienze di rilievo in Serie A2, caratterizzata da stagioni e partite decisive che hanno portato a più promozioni. La convocazione rappresenta un riconoscimento del suo livello tecnico e della sua esperienza maturata nel corso degli anni. La squadra nazionale si radunerà per l'allenamento preparatorio a Ozzano lunedì 9 marzo, sotto la direzione di coach David Moss.