Presentazione libro Andavano per mare presso il Castello di Monselice

Giovedì 12 marzo 2026 al Castello di Monselice si terrà una visita guidata e la presentazione del libro “Andavano per Mare” di Marco Valle. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e raccoglierà appassionati di storia e cultura. La giornata prevede l’ingresso nel castello e l’intervento dell’autore, che parlerà del suo lavoro e delle tematiche trattate nel testo.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Castello di Monselice, pomeriggio tra storia e cultura: giovedì 12 marzo 2026 visita guidata e presentazione del libro “Andavano per Mare” di Marco Valle. Un pomeriggio speciale quello in programma giovedì 12 marzo 2026 al Castello di Monselice, dedicato alla storia, al viaggio e alla cultura del mare. L’iniziativa si articolerà in due momenti. Alle ore 17:00 è prevista una visita guidata al complesso monumentale, con biglietto a prezzo ridotto, mentre alle ore 18:00, presso l’Aula Aldo Businaro, si terrà la presentazione del libro Andavano per Mare dello scrittore e giornalista Marco Valle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: 'Senza legge', presentazione del libro di Monica Pasquino presso la libreria il Libraccio ‘Cronache da un paese interrotto’, presentazione del libro di Roberto Cirelli presso Factory GrisùVenerdì 16 alle 8, presso la Sala macchine di Factory Grisù, ‘La Sinistra per Ferrara’ promuove un incontro con l’autore ferrarese Roberto Cirelli,...