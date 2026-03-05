Prentiss Hubb eletto miglior sesto uomo di febbraio in Serie A

Prentiss Hubb è stato riconosciuto come il miglior sesto uomo di febbraio nella Serie A. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dalle fonti sportive italiane, che hanno evidenziato le sue prestazioni durante il mese. L’annuncio si riferisce esclusivamente alla sua posizione e riconoscimento nel campionato, senza includere dettagli aggiuntivi o motivazioni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prentiss Hubb. Derthona, Prentiss Hubb show anche contro la Virtus: «Con Milano sarà una sfida fisica»Un Prentiss Hubb formato MVP anche in semifinale: 20 punti con 6 triple su 9 tentativi per la guardia della Bertram Derthona, miglior in campo nel successo sulla ... pianetabasket.com La Bertram preleva l'ex Trento e AEK Prentiss HubbSecondo nuovo arrivo americano nel settore piccoli per la Bertram Derthona Basket. Il club bianconero comunica di aver sottoscritto un accordo con Prentiss Hubb, di ritorno in Italia dopo l'esperienza ... tuttosport.com