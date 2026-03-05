Premi Panathlon | ecco i vincitori

Nella mattinata di oggi sono stati annunciati i vincitori dei premi Panathlon Sondrio per il 2025. L’evento ha visto la consegna delle onorificenze a coloro che si sono distinti nel settore sportivo. La cerimonia si è svolta in una location dedicata, con la partecipazione di rappresentanti e ospiti del mondo sportivo locale. I premi sono stati attribuiti ufficialmente durante la mattinata.

Sono stati ufficializzati nella mattinata odierna i vincitori dei premi del Panathlon Sondrio per il 2025. La consegna avverrà in una cerimonia che si terrà a metà aprile, in una data che verrà ufficializzata nelle prossime settimane. STUDENTE ATLETA - Daniel Pedranzini: Fondista classe 2007 di Bormio, è stato per ben 4 volte medaglia d'oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) sulle nevi georgiane di Bakuriani. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha conquistato la vittoria nella 7.5 km a tecnica classica di fondo, prendendo il comando dopo 4 km. Ha bissato il successo anche nella 10 km in tecnica libera per poi calare il tris nella prova sprint.