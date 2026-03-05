prada chiude il 2025 a quasi 6 miliardi

Nel 2025 Prada ha concluso l'anno con ricavi netti di circa 5,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. La società evidenzia l'importanza dei propri marchi nel risultato finale, consolidando la propria posizione nel settore del lusso. I dati ufficiali mostrano una crescita costante e significativa per il marchio nel corso dell’ultimo anno.

L’acquisizione di Versace viene ritenuto un passo significativo nell’evoluzione strategica. I ricavi netti sono pari a 5,718 miliardi di euro, in crescita del 9% anno su anno. Il bilancio parla di 20 trimestri consecutivi di crescita per il gruppo e un utile netto di gruppo in crescita del 2% anno su anno, pari a 852 milioni di euro. I risultati positivi sono sostenuti dalla perdurante rilevanza dei marchi e da un’esecuzione rigorosa in un contesto sfidante. Prada prosegue il Piano di investimenti strategici con 535 milioni di euro di capex. La situazione patrimoniale è “solida”, grazie a una significativa generazione di cassa, con un indebitamento finanziario netto pari a 466 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

