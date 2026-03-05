Potere e Veleno | il dramma di Annia Regilla a Roma

Cosa: Il nuovo spettacolo teatrale Potere e Veleno – Annia Regilla, delitto ai tempi dell’Impero Romano, scritto e diretto da Angela Turchini.. Dove e Quando: Venerdì 14 marzo 2026, ore 18:00, presso il Teatro Torpignattara, Via Amedeo Cencelli, 68 – Roma.. Perché: Un’indagine teatrale potente che trasforma un fatto di cronaca nera dell’antica Roma in una riflessione urgente e contemporanea sul femminicidio e sulle dinamiche di potere.. Il teatro ha la straordinaria capacità di farsi specchio del tempo, riflettendo nelle pieghe del passato le inquietudini del nostro presente. Con il debutto di Potere e Veleno – Annia Regilla, delitto ai tempi dell’Impero Romano, la regista e autrice Angela Turchini riporta sotto i riflettori una figura storica troppo spesso dimenticata o relegata ai margini della narrazione ufficiale: Annia Regilla. 🔗 Leggi su Ezrome.it

