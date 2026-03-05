Post Frosinone-Pescara maxi-ammenda al club biancazzurro per il petardo lanciato in campo dai tifosi

Dopo la partita tra Frosinone e Pescara, il club biancazzurro è stato multato di 18.000 euro a causa di un petardo lanciato in campo dai tifosi. La sentenza non ha previsto ulteriori sanzioni o provvedimenti disciplinari contro la società. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la multa economica.

Una pesante multa e nulla di più. I fatti di Frosinone-Pescara hanno portato al club biancazzurro una forte ammenda da 18mila euro ma non altri provvedimenti disciplinari. Questo il provvedimento adottato del giudice sportivo di serie B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.i.a. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 marzo 2026 in seguito al turno infrasettimanale valevole come giornata numero 28 del torneo cadetto. Questa la motivazione addotta dall'avv Battaglia per la sanzione disciplinare: "per avere suoi sostenitori (del Pescara, ndr), al 21° del primo tempo, lanciato un... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Petardo in campo durante il match contro l'Empoli: ammenda di 10mila euro al FrosinoneIl Giudice Sportivo sanziona il club per il lancio di un petardo al 39° del primo tempo: lievi conseguenze per un calciatore avversario Ammenda di 10. Petardo lanciato dai tifosi del Pescara allo Stirpe: due vigili del fuoco in ospedale. Ecco come stannoL’esplosione vicino alla panchina abruzzese al 21' del match tra Frosinone e Pescara: gara fermata per otto minuti, tre persone stordite e due... Una raccolta di contenuti su Post Frosinone Pescara maxi ammenda al.... Discussioni sull' argomento Frosinone-Pescara 2-2, partita pazzesca a dir poco: cronaca, tabellino e voti; Serie B Frosinone Pescara 2-2 Gorgone: Partita perfetta. Poi quel rigore; Frosinone-Pescara, Gelli: Non è stata la migliore gara a livello tattico ma non abbiamo mollato mai. Post Frosinone-Pescara, maxi-ammenda al club biancazzurro per il petardo lanciato in campo dai tifosiUna pesante multa e nulla di più. I fatti di Frosinone-Pescara hanno portato al club biancazzurro una forte ammenda da 18mila euro ma non altri provvedimenti disciplinari. Questo il provvedimento adot ... ilpescara.it LORENZO INSIGNE NEL POST PARTITA FROSINONE - PESCARA - facebook.com facebook