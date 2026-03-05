Posizioni economiche ATA prova svolta si trova nell’area riservata della piattaforma Concorsi

Tra il 23 e il 27 febbraio si sono svolte le prove per l'assegnazione di 46.000 nuove posizioni economiche al personale ATA. Le prove si sono svolte nell’area riservata della piattaforma Concorsi, dove gli interessati hanno potuto accedere secondo le modalità previste. La procedura riguarda esclusivamente il personale ATA coinvolto in questa selezione.