Posizioni economiche ATA prova svolta si trova nell’area riservata della piattaforma Concorsi
Tra il 23 e il 27 febbraio si sono svolte le prove per l'assegnazione di 46.000 nuove posizioni economiche al personale ATA. Le prove si sono svolte nell’area riservata della piattaforma Concorsi, dove gli interessati hanno potuto accedere secondo le modalità previste. La procedura riguarda esclusivamente il personale ATA coinvolto in questa selezione.
Si sono svolte dal 23 al 27 febbraio le prove per l’attribuzione delle nuove 46.000 posizioni economiche destinate al personale ATA. Ora alcuni candidati ci segnalano che visualizzano il proprio punteggio accedendo alla piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunque già noto a fine prova e da iori sera anche la prova individuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, avviso sul sito dell'USR e convocazione nell'area personale almeno venti giorni prima.
