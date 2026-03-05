Porto Recanati | processo per violenza sessuale il 36enne pulitore

Un uomo di 36 anni residente a Porto Recanati sarà processato per un episodio di violenza sessuale avvenuto il 25 luglio 2024. La vicenda riguarda un episodio specifico che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. Il procedimento è in corso e coinvolge il coinvolgimento diretto del sospettato. La data dell’udienza non è stata ancora comunicata.

Un uomo di trentasei anni, residente a Porto Recanati, si troverà davanti alla giustizia per un episodio di violenza sessuale avvenuto il 25 luglio del 2024. La vittima è un cittadino di trentatré anni che risiedeva nello stesso condominio dove l'imputato svolgeva lavori saltuari di pulizia delle scale. L'udienza preliminare svoltasi ieri a Macerata ha portato al rinvio a giudizio fissato per il 27 aprile, lasciando aperta la questione della verità dei fatti in una dinamica complessa. La narrazione dell'accusa descrive come l'imputato avrebbe sfruttato una richiesta apparentemente innocente, quella di utilizzare il bagno, per compiere atti sessuali non consensuali contro il padrone di casa.