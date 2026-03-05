Pordenone | mattanza nell’attico imprenditore ucciso a sprangate

A Pordenone un imprenditore di 87 anni è stato trovato morto nell’attico della sua abitazione. La polizia ha accertato che è stato colpito più volte con una spranga. La vittima aveva fondato TelePordenone e l’intera città si è svegliata con questa notizia di cronaca. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La città di Pordenone è rimasta scossa dalla morte violenta di Mario Ruoso, l’imprenditore di 87 anni che aveva fondato TelePordenone. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto ieri pomeriggio nel suo attico al settimo piano, in un appartamento situato proprio di fronte alla sua rivendita di auto. Le indagini della polizia scientifica e del medico legale hanno ricostruito una scena del crimine definita come una vera e propria mattanza, con numerosi colpi inferti alla testa. L’omicidio sembra essere avvenuto nelle prime ore della mattina, probabilmente tra le sette e le otto, quando il via vai nella zona era ancora limitato. Il defunto era già vestito per uscire, pronto a recarsi al lavoro presso la concessionaria automobilistica di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

