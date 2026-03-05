Ponte sullo Stretto Morelli | Le complessità saranno superate perché i cittadini lo vogliono

Il sottosegretario Alessandro Morelli afferma che le difficoltà tecniche del progetto del Ponte sullo Stretto saranno superate perché vi è una volontà condivisa da parte della politica e delle comunità locali. Pur riconoscendo alcune problematiche, Morelli insiste sulla necessità di procedere con l’opera, sottolineando che la volontà dei cittadini e delle istituzioni spinge in questa direzione.

Il sottosegretario ha parlato della grande opera durante l'evento di Ansfisa su dissesto idrogeologico e trasporti svolto oggi nella facoltà di ingegneria dell'università Mediterranea Non nega le problematiche del progetto, ma, secondo il sottosegretario Alessandro Morelli, il Ponte sullo Stretto è un'opera che la politica e i territori vogliono e per questo deve essere realizzata. Come riporta Agi, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro, Morelli ha detto: "Il Ponte non pone problemi. Semmai, come tutte le grandi opere, appaiono criticità quando si realizza un'opera, tanto faraonica, quanto impegnativa. Ma guai a non realizzarlo". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini: "Sono un testone, lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoro"

Ponte sullo Stretto, Salvini: "I fondi non saranno dirottati per i danni del maltempo""I fondi del Ponte sullo Stretto dirottati alla ricostruzione per i danni del maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna? No, perché sono fondi per...

Alessandro Morelli a Reggio Calabria: Il ponte sullo Stretto non è una bandiera, è la primavera del SudNel corso dell’intervento Morelli ha fatto riferimento anche ad altri investimenti infrastrutturali nel Sud come la Statale 106 ... reggiotv.it

Ponte sullo Stretto e ferrovie, Reggio Calabria prima tappa di un evento nazionale: senza sviluppo non si migliora la qualità della vitaSicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio. E’ questo il titolo del convegno di oggi a Reggio Calabria, presso l’Università Mediterranea. La città dello Stretto è la prima tappa di un ci ... strettoweb.com

