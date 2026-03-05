Ponte Salvini | Non serve nuova gara prosegue dialogo con Unione Europea

In Senato si discute del ponte sullo Stretto mentre il governo attende la nuova delibera Cipess, che dovrà rispondere ai rilievi della Corte dei Conti. Nel frattempo, il ministro Salvini ha dichiarato che non è necessaria una nuova gara e che si continuerà il dialogo con l’Unione Europea. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e istituzionale.

In Senato si parla di ponte sullo Stretto in attesa della nuova delibera Cipess con cui il governo intende rispondere ai rilievi della Corte dei Conti. Al question time è stato il vicepremier e ministro Trasporti e Infrastrutture a fornire chiarimenti sull'iter durante il question time. "Sulla base delle evidenze documentali non risulta assolutamente necessario procedere con una nuova procedura di gara per il ponte sullo Stretto di Messina. Il percorso seguito è quello della continuità amministrativa, della valorizzazione degli atti già validamente adottati nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea". "Le interlocuzioni con la Commissione europea sono quotidiane, sono state inviate tutte le risposte ai quesiti posti.

Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europeaLa decisione di Donald Trump di nominare un inviato speciale per la Groenlandia riaccende le tensioni tra Stati Uniti, Unione europea e Danimarca.

