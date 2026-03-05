Pompei Zuchtriegel incalza Fico | La Circum è un disastro si danneggia il turismo

Il responsabile della soprintendenza di Pompei critica duramente la situazione della Circumvesuviana, evidenziando i numerosi problemi che affliggono il servizio. Secondo lui, i pochi treni disponibili e le infrastrutture obsolete creano disagi considerevoli ai viaggiatori, mentre i cantieri avviati da anni sembrano peggiorare ulteriormente la qualità del trasporto. La questione riguarda direttamente il turismo e la mobilità nella zona.

Pochi treni, infrastrutture inadeguate, cantieri attesi da anni ma destinati a fare crescere ancora di più i disagi per i viaggiatori: «A che serve una Circumvesuviana così? Certo non al turismo». La domanda, con tanto di risposta amara, se l’è posta pubblicamente Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, facendo riferimento all’ennesimo disservizio registrato sulla linea Napoli-Sorrento, con turisti, lavoratori e collaboratori del Parco rimasti bloccati a Napoli senza sapere quando sarebbero arrivati a Pompei, Oplonti o Boscoreale. È successo ieri, quando due corse sono state soppresse, ma succede praticamente ogni giorno in Circum. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Pompei, intervista Gabriel Zuchtriegel: «Sarà sempre più attrattiva»Dal 12 gennaio è aumentato a 20 euro il costo del biglietto di ingresso al Parco Archeologico di Pompei, meta del turismo mondiale e primo in Italia per visitatori. Una scelta voluta dal direttore ... ilmattino.it