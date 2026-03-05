Pollo scaduto servito nei Kfc di Cechia e Danimarca | noi di Essere Animali chiediamo garanzie per l’Italia

Un’indagine ha rivelato che alcuni ristoranti KFC in Danimarca e Repubblica Ceca hanno servito pollo scaduto ai clienti. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla qualità del cibo offerto dalla catena in questi paesi. Noi di Essere Animali chiediamo ora garanzie anche per l’Italia, per tutelare i consumatori e garantire standard di sicurezza.

La multinazionale del pollo fritto KFC è al centro di un doppio scandalo che ha colpito i ristoranti di Danimarca e Repubblica Ceca. In entrambi i paesi, alcune inchieste giornalistiche hanno rivelato presunte pratiche illecite legate alla manipolazione delle date di scadenza sulla carne. Secondo alcune testimonianze, i dipendenti avrebbero servito ai clienti pollo scongelato oltre la data di scadenza, aggiornando le confezioni con nuove etichette che venivano stampate all'occorrenza. In Danimarca, gli ispettori dell'Autorità Veterinaria e Alimentare hanno trovato pollo conservato in frigoriferi caldi e sporchi, carne non etichettata correttamente e in alcuni casi coperta da muffa.