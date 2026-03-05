Poesie Clandestine - Instore Tour | LDA e AKA 7even a Valmontone Outlet

Venerdì 6 marzo viene pubblicato “Poesie Clandestine”, il primo album congiunto di LDA e AKA 7EVEN. Il disco è disponibile su piattaforme digitali, in formato CD e anche in edizione autografata. La presentazione avviene durante un instore tour presso il Valmontone Outlet, dove i due artisti incontrano i fan per firmare copie e promuovere il lavoro.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì 6 marzo esce “Poesie Clandestine”, il primo album insieme di LDA e AKA 7EVEN, disponibile in digitale e in formato CD e CD autografato. L’album contiene l’omonimo brano presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo attualmente al quinto posto della classifica TOP 50 Italia di Spotify e “Andamento Lento” con Tullio De Piscopo, una rilettura speciale dell’iconico brano dello stesso De Piscopo, portato sul palco del Teatro Ariston durante la serata delle cover. L'amicizia di lunga data li ha portati in gara insieme alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con l’omonimo brano “Poesie Clandestine”, trasformando un percorso condiviso in un progetto artistico comune. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sanremo 2026, LDA e Aka 7even duettano in Poesie clandestineLDA e Aka 7even saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine.

Canzoni Sanremo 2026, “Poesie clandestine” di LDA e Aka 7evenRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Una selezione di notizie su Poesie Clandestine.

Temi più discussi: Poesie Clandestine Instore Tour: Lda e Aka 7even incontrano i fan e presentano il nuovo album; Poesie clandestine - LDA, Aka 7even; Fuori in radio e in digitale Poesie Clandestine di Lda e Aka 7even; LDA e AKA 7EVEN fanno ballare l’Ariston con Poesie Clandestine.

Poesie Clandestine Instore Tour: Lda e Aka 7even incontrano i fan e presentano il nuovo albumDomenica 15 marzo 2026, alle ore 17.00, presso il centro ommerciale La Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (Milano), in via Padana Superiore 154, fa tappa il Poesie Clandestine Instore Tour di Lda e ... mentelocale.it

Lda e Aka 7even allo Sky stone per presentare Poesie clandestineNon si sono ancora spenti i riflettori sul Festival di Sanremo che è già tempo di instore per i suoi protagonisti. E, questa volta, a venire a Lucca sono LDA e Aka 7even, che saranno allo Sky Stone & ... lanazione.it

| Poesie Clandestine segna un nuovo peak nella top50 Spotify alla #5. #Sanremo2026 x.com

Poesie Clandestine — Album di Aka 7even & LDA I due artisti sono stati in gara insieme al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Poesie Clandestine”, presentato sul palco dell’Ariston. Hanno vinto il FantaSanremo Questo brano dà il titolo anche al primo alb - facebook.com facebook