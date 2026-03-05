Poesia e malagrazia

C’è stato un tempo, conclusosi ormai quindici anni fa, in cui esperienze musicali diverse si sono intrecciate con momenti di difficoltà e insoddisfazione. Durante quel periodo, sono state realizzate diverse composizioni e collaborazioni che hanno segnato il percorso artistico di chi le ha vissute. Le vicende di quel periodo sono state documentate e rimangono parte integrante della memoria di chi le ha vissute.

C’è stato un tempo, conclusosi ormai quindici anni fa, in cui esperienze musicali diverse come l’emo-hardcore dei From Autumn to Ashes e il noise-folk dei Gowns veleggiavano verso le camerette e i sonaglini di Youth Lagoon per comporre una piccola orchestra di voci sgraziate, arrabbiate o paralizzate dalla timidezza, indifferenti all’idea di un grande pubblico. Se rimetto insieme queste voci e questi ricordi nella mia testa, lo devo ai ciliegia suicidio, in uscita per Bomba Dischi con è la nostra storia la scriviamo insieme. Sono tentativi di frammentazione che probabilmente hanno trovato meno agio alle nostre latitudini, anche perché... 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Poesia e malagrazia Leggi anche: Poesia come dovere ideologico, poesia come istinto vitale: un dialogo infelice Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio"Due serate consecutive che confermano Cicerale come spazio vivo di cultura e partecipazione, capace di accogliere linguaggi diversi della poesia,...