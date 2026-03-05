Sabato 14 e domenica 15 si terrà a Reggio Emilia la manifestazione podistica chiamata

Sabato 14 e domenica 15 si svolgerà in città "La 21 di Reggio Emilia", manifestazione podistica organizzata da Atletica Reggio, rinominata ’Reggio Sport Festival’ a sottolineare il carattere non solo podistico e agonistico della due giorni con quartier generale in piazza della Vittoria. "La 21 di Reggio si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo cittadino e l’edizione 2026 si presenta con novità importanti – le parole dell’assessore Stefania Bondavalli - oltre alle competizioni e alla tradizionale ’Corri con me’ per famiglie e scuole, ci saranno numerose occasioni per vivere il centro storico all’insegna dello sport".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Podismo, la ’21 km’ fa uno scatto. Diventerà il ’Reggio Sport Festival’

