Pochi cestini e tanta sporcizia | il degrado nella piazza davanti all' Esselunga di Camerlata

A piazza Fisac, davanti all’Esselunga di Camerlata, la situazione di degrado si presenta con pochi cestini e molti rifiuti sparsi. Bottigliette di plastica, lattine di birra, scontrini e cartacce riempiono lo spazio pubblico, creando un’immagine di incuria che si ripete quotidianamente. La mancanza di contenitori adeguati e di una regolare pulizia contribuisce a rendere il luogo spesso sporco e trascurato.

Lattine di birra, bottigliette di plastica vuote, scontrini e cartacce di ogni genere. È l’immagine che si presenta a chi passa da piazza Fisac, a Como, proprio davanti all’Esselunga di Camerlata. Nelle aiuole che circondano la piazza i rifiuti sono ben visibili: molti sono rimasti impigliati tra le piantine e nei cespugli, trasformando l’area in un piccolo accumulo di sporcizia. A detta del lettore che ha foto-segnalato la situazione, l'assenza di cestini della spazzatura nei paraggi non aiuterebbe certo a limitare il malcostume di gettare rifiuti per terra. Basta uno sguardo per accorgersi del problema. Tra le aiuole spuntano lattine schiacciate, bottigliette abbandonate e pezzi di carta trascinati dal vento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

"Il parcheggio di via Moro tra degrado e sporcizia"Lo stato del parcheggio al termine di via Aldo Moro finirà al centro del dibattito in consiglio comunale.

Sporcizia, aree dissestate e assenza di interventi: in Cittadella il parco del degradoCon l’inizio del nuovo anno e l’arrivo delle basse temperature, l’associazione Traguardo Cittadella ha effettuato un sopralluogo nei parchi del...