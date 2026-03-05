PN 21 27 | delegazione di pagamento allegato E e obblighi del Dirigente scolastico

Il documento PN 2127 riguarda la delegazione di pagamento, l'allegato E e gli obblighi del Dirigente scolastico. Viene precisato che la chiusura anticipata di un modulo non rappresenta un piano di emergenza, ma una funzione di sistema che si attiva solo se il modulo viene interrotto prima di completare le ore autorizzate.

La chiusura anticipata di un modulo non è un "piano B" da attivare per sistemare una programmazione andata storta: è una funzione di sistema prevista quando il modulo viene effettivamente interrotto prima di completare le ore autorizzate.

