Pizzoferrato protagonista a Roma nella celebrazione del Saint David’s Day la festa nazionale del Galles

Pizzoferrato ha partecipato alla celebrazione del Saint David’s Day, festa nazionale del Galles, organizzata presso l’ambasciata britannica a villa Wolkonsky a Roma. Il comune ha avuto un ruolo di rilievo in questa occasione, rendendo il suo coinvolgimento particolarmente significativo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti ufficiali e ha rappresentato un momento importante per la comunità locale.

Grazie a questo legame, il comune sangrino rappresenta un ponte concreto tra le realtà italiane e gallesi, con il consolidamento nel tempo dei rapporti culturali e sociali Un ruolo di grande prestigioso, un momento iconico per il comune di Pizzoferrato che ha avuto un ruolo di primo piano nella celebrazione del Saint David's Day (Dydd Gwyl Dewi Sant in gallese), la festa nazionale del Galles, ospitata all'ambasciata britannica a villa Wolkonsky a Roma. L'evento ha rappresentato un momento di scambio culturale e istituzionale tra Italia e Regno Unito. Il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli ha ricordato l'importanza del gemellaggio con la città di Talgarth, nel Brecon Beacons National Park (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog in gallese), territorio noto per le Black Mountains e la Black Mountain (Y Mynydd Du).