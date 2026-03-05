Il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a mostrare segnali di crescita e stabilità, trainato dall’aumento della ricchezza tra i super ricchi. La domanda si concentra sempre più sull’acquisto di proprietà di pregio, con una particolare attenzione alle seconde case e agli investimenti nel settore del living di alta gamma. L’Italia si conferma così come una delle mete più attrattive per investitori e clienti del segmento alto.

Il mercato immobiliare di pregio in Italia si conferma solido, selettivo e in crescita, sostenuto dall’aumento della ricchezza, da una domanda sempre più orientata alla proprietà e da un rafforzamento strutturale del segmento seconde case e degli investimenti nel living di fascia alta. E’ quanto emerge dall’ultimo report del dipartimento Research & data intelligence di Patrigest - Gruppo Gabetti elaborato con Santandrea Luxury Houses, divisione del Gruppo Gabetti specializzata in compravendita e locazione di immobili di pregio. La ricchezza italiana si muove su due binari: le grandi metropoli come Roma e Milano detengono il primato per numero assoluto di contribuenti facoltosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più super ricchi. Il paese è al top di investimenti

Leggi anche: Scuola e accessibilità, Salerno nella top ten italiana: più investimenti e docenti rispetto al Nord

Leggi anche: L’economia secondo Trump: “Più ricchi che mai”. Ma la crescita cala, i licenziamenti volano e i “18 trilioni di investimenti” non esistono

The European Mindset is Destroying Europe

Tutti gli aggiornamenti su super ricchi.

Temi più discussi: Dove abitano i super-ricchi della Svizzera; Super-ricco svizzero desidera pagare più tasse, ma è l’unico a volerlo; È vero che i super ricchi pagano poche tasse?; Più super ricchi. Il paese è al top di investimenti.

Più super ricchi. Il paese è al top di investimentiIl mercato immobiliare di pregio in Italia si conferma solido, selettivo e in crescita, sostenuto dall’aumento della ricchezza, da ... lanazione.it

La Toscana conquista i super-ricchi: tra ville storiche e attici moderni, ecco le più belle proposte immobiliari tra Firenze e la campagnaPer chi vuole godere delle meraviglie artistiche di Firenze o di quelle delle dimore alle porte della città in collina, la culla del Rinascimento offre soluzioni per tutti i gusti ... milanofinanza.it

È l'unico svizzero ad aver firmato l'appello dei super-ricchi lanciato durante il Forum economico mondiale (WEF) di Davos: vuole pagare più tasse. - facebook.com facebook

La premier danese Mette Frederiksen ha indetto elezioni nazionali con al centro una patrimoniale sui super-ricchi. "Quando l'1% più ricco della popolazione possiede 1/4 della ricchezza dei danesi, non va bene". Pd, M5s e Avs sono in ascolto #tassareimilio x.com