Nei fiumi dei Los Llanos venezuelani, lungo il Río Apure, i pescatori locali impiegano una tecnica tradizionale per catturare i piranha utilizzando carne come esca. La pesca, molto spettacolare, si svolge in un contesto naturale ricco di acqua e vegetazione, attirando l’attenzione sui social media. La pratica si svolge lungo il principale affluente del grande Orinoco, coinvolgendo diverse persone del luogo.

Nei fiumi dei Los Llanos venezuelani i pescatori locali utilizzano una tecnica tradizionale tanto spettacolare quanto rischiosa per catturare i piranha Nei fiumi dei Los Llanos venezuelani, lungo il Río Apure (uno dei principali affluenti del grande Orinoco), i pescatori locali utilizzano una tecnica tradizionale tanto spettacolare quanto rischiosa per catturare i piranha. Protagonista è soprattutto il Pygocentrus cariba, specie nota per l’aggressività e molto diffusa in queste acque. Il metodo non prevede canne da pesca né reti. I pescatori salgono su lunghe canoe e, una volta raggiunto il punto prescelto, si mettono in equilibrio sui bordi stretti dell’imbarcazione, spesso a piedi nudi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piranha attirati con la carne: la spettacolare (e pericolosa) pesca sul Río Apure diventa virale

L’assurda e pericolosa tecnica di pesca al piranha in Venezuela: il video impressionanteNel Río Apure, un grande affluente dell'Orinoco che attraversa il Venezuela, i pescatori hanno messo a punto una tecnica di pesca tradizionale al...

La scoperta del bidet al villaggio olimpico diventa virale sul webUna delle prime interazioni che gli atleti hanno con la loro esperienza alle Olimpiadi è spesso e volentieri quella con la camera in cui andranno a...