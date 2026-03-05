Pinocchio eterno mistero dell’adolescenza incomprensibile e incompresa

Pinocchio, figura simbolo dell’infanzia e dell’adolescenza, continua a suscitare interesse e interpretazioni diverse. La sua storia, basata sulla celebre fiaba, narra di un pezzo di legno trasformato in burattino e delle sue avventure. Numerosi artisti e scrittori si sono cimentati nel riproporre questa figura, rendendola un’icona riconoscibile in tutto il mondo.

"C'era una volta, un pezzo di legno". Eccolo, inconfondibile: Pinocchio! Opera inesauribile, in tanti provano ad acciuffarla, non sempre con risultati all'altezza. Ma in questo caso parliamo di un lavoro che continua a far parlare di sé: per intelligenza, bellezza, visione. Tanto da arrivare fino alla Biennale di Willem Dafoe a Venezia. Qui però rimaniamo negli orizzonti milanesi. Al Menotti. Dove stasera arriva "Pinocchio. Che cos'è una persona?" di Davide Iodice. Sul palco si ragiona di diversità, inclusione, genitorialità. Grazie alla coralità di uno spettacolo nato e cresciuto alla Scuola Elementare Del Teatro APS giù a Napoli, progetto che utilizza la scena come strumento di pedagogia sociale.