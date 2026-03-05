Pievepelago piange Fermo Carani uno dei fondatori del Soccorso Alpino

A Pievepelago si piange la scomparsa di Fermo Carani, che aveva 77 anni. Era uno dei fondatori del Soccorso Alpino e una figura nota nel settore sindacale-agricolo e nel volontariato locale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità dell'Appennino. Carani era riconosciuto per il suo impegno in diversi ambiti sociali e civili.

A 77 anni è scomparso Fermo Carani di Pievepelago, personaggio di spicco in Appennino nel settore sindacale-agricolo e nel mondo del volontariato. Nel 1985 fu fra i tre componenti della prima squadra del Soccorso Alpino nell'Appennino modenese. "Quando il Cai propose a Pievepelago di creare una squadra di Soccorso Alpino - ricorda uno dei fondatori - Fermo Carani aderì subito con passione e competenza, contribuendo al salvataggio di molti infortunati sulle montagne modenesi, prima che si ampliassero nuove squadre". Nei soccorsi sulla neve, Fermo fu aiutato dai periodi in cui fece il militare Alpino nella scuola sci d'Aosta. Da giovane vinse i Campionati studenteschi di sci da fondo toscani nel '69, poi partecipò con discreti risultati a varie Marcialonga nel Trentino.